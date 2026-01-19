Agrigento, consegnati i lavori per la messa in sicurezza della rotonda di Porta Aurea

Ad Agrigento al mattino di oggi l’Amministrazione comunale ha consegnato ufficialmente i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della rotonda di Porta Aurea, crocevia strategico di accesso al Parco Archeologico della Valle dei Templi.

All’incontro, insieme al sindaco, Francesco Miccichè, e all’assessore con deleghe a Polizia locale, Turismo e Viabilità, Carmelo Cantone, hanno partecipato l’ingegnere Salvatore Pace del Parco Archeologico e direttore dei lavori, il Commissario della Polizia Locale, Maurizio Rabita, e l’ingegnere Francesco Bruccoleri dell’Anas.

L’ingegnere Pace ha consegnato formalmente le opere all’impresa ACAL S.r.l., nella persona del signor Sebastiano Raineri, che curerà l’esecuzione dell’intervento.

Il progetto è stato sostenuto con determinazione dal sindaco Miccichè e dall’assessore Cantone, consapevoli da tempo della necessità di una rimodulazione della rotatoria stradale di Porta Aurea, ritenuta non più rispondente alle attuali esigenze di sicurezza e fluidità del traffico, e causa anche di ricorrenti incidenti stradali.

I lavori, finanziati tramite il contributo economico che il Parco Archeologico versa al Comune di Agrigento, hanno un importo complessivo di 112.469 euro, comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera.

La rotatoria sarà dotata di nuova illuminazione, abbellimenti vari, e sarà adeguata alle moderne normative europee in materia di sicurezza stradale, migliorando sensibilmente la circolazione e la tutela di automobilisti e pedoni.

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno concreto per una viabilità più sicura, moderna e decorosa, in particolare nelle aree di maggiore afflusso turistico della città.