Agrigento, consegnati i lavori per la messa in sicurezza della rotonda di Porta Aurea
I lavori, finanziati tramite il contributo economico che il Parco Archeologico versa al Comune di Agrigento, hanno un importo complessivo di 112.469 euro
Ad Agrigento al mattino di oggi l’Amministrazione comunale ha consegnato ufficialmente i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della rotonda di Porta Aurea, crocevia strategico di accesso al Parco Archeologico della Valle dei Templi.
All’incontro, insieme al sindaco, Francesco Miccichè, e all’assessore con deleghe a Polizia locale, Turismo e Viabilità, Carmelo Cantone, hanno partecipato l’ingegnere Salvatore Pace del Parco Archeologico e direttore dei lavori, il Commissario della Polizia Locale, Maurizio Rabita, e l’ingegnere Francesco Bruccoleri dell’Anas.
L’ingegnere Pace ha consegnato formalmente le opere all’impresa ACAL S.r.l., nella persona del signor Sebastiano Raineri, che curerà l’esecuzione dell’intervento.
Il progetto è stato sostenuto con determinazione dal sindaco Miccichè e dall’assessore Cantone, consapevoli da tempo della necessità di una rimodulazione della rotatoria stradale di Porta Aurea, ritenuta non più rispondente alle attuali esigenze di sicurezza e fluidità del traffico, e causa anche di ricorrenti incidenti stradali.
I lavori, finanziati tramite il contributo economico che il Parco Archeologico versa al Comune di Agrigento, hanno un importo complessivo di 112.469 euro, comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera.
La rotatoria sarà dotata di nuova illuminazione, abbellimenti vari, e sarà adeguata alle moderne normative europee in materia di sicurezza stradale, migliorando sensibilmente la circolazione e la tutela di automobilisti e pedoni.
L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno concreto per una viabilità più sicura, moderna e decorosa, in particolare nelle aree di maggiore afflusso turistico della città.