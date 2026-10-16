Agrigento, è nata l’Associazione Difensori di Ufficio: alla guida c’è l’avvocato Leonardo Marino  

E’ nata ad Agrigento una sezione distaccata dell’ ADU – Associazione Difensori di Ufficio. L’associazione si pone l’obiettivo di tutelare i diritti e la dignità professionale dei difensori d’ufficio in un tribunale di frontiera. In quest’ottica, il ruolo del difensore d’ufficio è fondamentale per una difesa effettiva nonché per la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo.

L’Adu di Agrigento promuove la crescita delle competenze forensi organizzando ricerche, studi e corsi di formazione, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati locale per la consapevolezza e le competenze, diffondendo sul territorio una cultura giuridica attraverso la tutela dei diritti. Il direttivo dell’Adu è formato dai seguenti avvocati: Presidente: Avv. Leonardo Marino; Vice Presidente: Avv. Claudia Avenia; Segretario: Avv. Michele Cardella; Tesoriere: Avv. Michele Mosca. I consiglieri sono: Avv. Giuseppe Bongiorno, Avv. Giuseppe Contato, Avv. Antonio Dicristofalo, Avv. Salvatore Di Sciacca, Avv. Domenico Minnella, Avv. Irene Militello e Avv. Gioacchino Sanfilippo.