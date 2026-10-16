Agrigento

Agrigento, è nata l’Associazione Difensori di Ufficio: alla guida c’è l’avvocato Leonardo Marino  

L’associazione si pone l’obiettivo di tutelare i diritti e la dignità professionale dei difensori d’ufficio in un tribunale di frontiera

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

E’ nata ad Agrigento una sezione distaccata dell’ ADUAssociazione Difensori di Ufficio. L’associazione si pone l’obiettivo di tutelare i diritti e la dignità professionale dei difensori d’ufficio in un tribunale di frontiera. In quest’ottica, il ruolo del difensore d’ufficio è fondamentale per una difesa effettiva nonché per la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo.

L’Adu di Agrigento promuove la crescita delle competenze forensi organizzando ricerche, studi e corsi di formazione, in  collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati locale per  la consapevolezza e le competenze, diffondendo sul territorio una cultura giuridica attraverso la tutela dei diritti. Il direttivo dell’Adu è formato dai seguenti avvocati: Presidente: Avv. Leonardo Marino; Vice Presidente: Avv. Claudia Avenia; Segretario: Avv. Michele Cardella; Tesoriere: Avv. Michele Mosca. I consiglieri sono: Avv. Giuseppe Bongiorno, Avv. Giuseppe Contato, Avv. Antonio Dicristofalo, Avv. Salvatore Di Sciacca, Avv. Domenico Minnella, Avv. Irene Militello e Avv. Gioacchino Sanfilippo. 

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