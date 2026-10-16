Prevenzione e solidarietà, gli alunni del plesso De Cosmi consegnano una donazione a Onde Rosa

Hanno raccolto le loro offerte e le hanno consegnate all’associazione Onde Rosa affinché possano trasformarsi in un gesto concreto di solidarietà a favore del reparto di Senologia dell’ospedale San Giovanni di Dio. Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli alunni del plesso De Cosmi dell’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, diretto da Luigi Costanza, che questa mattina hanno accolto la presidente di Onde Rosa, Silvia Failla Mulone, insieme ai volontari dell’associazione, per una giornata dedicata alla prevenzione e alla promozione di sani stili di vita. Al termine dell’incontro, i docenti hanno consegnato alla presidente Failla Mulone una busta contenente le somme raccolte dagli studenti. Un contributo che andrà ad aggiungersi ai fondi che saranno destinati al reparto di Senologia dopo la Camminata itinerante per la salute della donna in programma domenica prossima.

Al grido di “Uno, due tre: la prevenzione è un super potere per te!” gli alunni dalla prima alla quinta classe, hanno camminato nei pressi di piazza del Vespro, al Villaggio Mosè, insieme con i docenti, numerosi genitori e i rappresentanti dell’associazione. Successivamente, nel campetto adiacente alla scuola, i bambini hanno dato vita a un momento di riflessione collettiva attraverso letture, interventi, elaborati e performance musicali dedicate al tema della prevenzione.

“Oggi l’associazione Onde Rosa ha il piacere di trovarsi all’istituto De Cosmi per un’iniziativa importantissima dedicata ai bambini – dichiara Silvia Failla Mulone – Ringrazio il dirigente scolastico Luigi Costanza e tutto il corpo docente per aver ideato il progetto “Un’Onda Rosa per il futuro”. Con un linguaggio semplice abbiamo cercato di spiegare ai più piccoli quanto sia importante prendersi cura di sé e quanto la prevenzione rappresenti il primo passo verso la tutela della propria salute”.

Nel corso dell’incontro, la presidente ha invitato i bambini a diventare veri e propri ambasciatori della prevenzione all’interno delle loro famiglie: “Attraverso i bambini i messaggi possono arrivare ai genitori, ai nonni, agli zii e a tutte le persone che fanno parte della loro vita. Informare significa costruire una cultura della prevenzione che coinvolga l’intera comunità”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal dirigente scolastico Luigi Costanza: “Oggi è una giornata speciale e particolare. Onde Rosa entra nella nostra scuola e offre un contributo importante alla crescita culturale e formativa dei nostri ragazzi. Prevenire significa acquisire stili di vita sani e corretti ed è ciò che ogni giorno cerchiamo di insegnare ai nostri alunni. Ringrazio l’associazione per questa opportunità e i docenti che hanno accolto questo evento con grande professionalità e spirito di servizio, offrendo ai ragazzi un’importante occasione di crescita sociale e culturale”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di sensibilizzazione promosso da Onde Rosa durante il mese dedicato alla prevenzione. Un percorso che l’associazione ha portato avanti coinvolgendo scuole, cittadini e attività commerciali del territorio per diffondere sempre più il messaggio dell’importanza della diagnosi precoce e della cura di sé. E, a tal proposito, l’Associazione ha colorato di rosa le vetrine dei negozi, che hanno aderito all’iniziativa, in via Atenea “per ricordare ai cittadini – sottolinea Silvia Failla Mulone – l’importanza della prevenzione”.

Intanto cresce l’attesa per la Camminata itinerante per la salute della donna, in programma domenica mattina in piazza Cavour. Alla manifestazione prenderà parte una numerosa delegazione proveniente da Canicattì, da Raffadali e da Porto Empedocle. Un risultato reso possibile grazie all’impegno dell’istruttrice Giusi Cimino e dei gruppi “Gym Tonic” e “Asd Walkers & Runners Canicattì”; di Vania Pace, insegnante della scuola “Dance Live” di Raffadali e di Michela Di Franco, istruttrice della palestra “Sporting Bellavista” di Porto Empedocle, che hanno accolto con entusiasmo l’invito di Onde Rosa contribuendo a diffondere il messaggio della prevenzione anche nei territori di propria appartenenza. “La prevenzione è il primo passo per prendersi cura di sé – conclude Silvia Failla Mulone – Per questo continuiamo a coinvolgere scuole, famiglie e cittadini, affinché questo messaggio possa raggiungere quante più persone possibile”.