Agrigento, impiegata scippata della borsa in via Dante: indagini

Un’impiegata di sessantadue anni è stata scippata della borsa in via Dante, ad Agrigento. Il fatto è avvenuto nel pieno pomeriggio. La donna è stata sorpresa alle spalle da un malvivente che l’ha prima strattonata e poi derubata dell’accessorio.

L’uomo, dopo aver sottratto la borsa, è riuscito a dileguarsi a piedi.

Tanto spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza per la 62enne. All’interno della borsa il portafoglio, con circa cinquanta euro in contanti, le chiavi di casa, documenti e altri effetti personali. Sono stati alcuni passanti a prestarle immediato aiuto.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti che hanno avviato le ricerche per individuare il malvivente.