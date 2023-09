Agrigento, in azione lo “Street Control”: ecco dove e quando

Al via da Lunedì, a partire dalle ore 08:00 fino alle 14:00, il servizio di Street Control ad Agrigento. Si tratta di un impianto formato da videocamera a infrarossi e macchina fotografica montato sulle auto della Polizia Municipale. Permette di scattare due foto in simultanea, anche a una distanza maggiore di 20 metri. Lo street control può rilevare lo stato del bollo, dell’assicurazione e la revisione del veicolo. In caso di violazione, la multa arriverà a casa. Ecco le zone interessate dai controlli: Viale della Vittoria, Piazza Vittorio Emanuele, via Imera, via Cicerone, via San Vito.