In giro di notte con cocaina e crack in auto, 38enne arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato un 38enne incensurato, originario di Fiumefreddo, fermato con della droga nascosta nel vano portaoggetti dell’auto. Il rinvenimento è avvenuto durante un posto di controllo effettuato nel territorio di Acireale dai poliziotti del locale Commissariato di pubblica sicurezza.

Gli agenti hanno fermato un’auto con tre persone a bordo lungo corso Italia, avvertendo, sin dalle prime fasi del controllo, un certo nervosismo da parte del conducente del veicolo. La reazione del 38enne ha insospettito i poliziotti del Commissariato che hanno ritenuto opportuno procedere ad un controllo accurato non soltanto dal punto vista documentale, ma anche attraverso la perquisizione della sua auto. Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno individuato un borsello conservato nel vano portaoggetti. Al suo interno, sono stati trovati cinque involucri con la droga, per un totale di circa 17 grammi di cocaina e crack. Inoltre, sempre all’interno del veicolo sono stati trovati due coltelli sporchi di polvere bianca, un bilancino elettronico di precisione e materiale utilizzato, in genere, per il confezionamento delle dosi. Inoltre, è stata rinvenuta la somma in denaro di 250 euro in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Quanto ritrovato è stato posto sotto sequestro.

Il 38enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti,

Su disposizione del PM di turno, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa del rito per direttissima.