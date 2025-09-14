Agrigento

“Arte, cultura e… pediatria”, convegno ad Agrigento

Si terrà nei giorni il prossimo 19-20-21 settembre prossimi

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Si svolgerà ad Agrigento, il prossimo 19-20-21 settembre, il Congresso regionale della Fimp, Federazione italiana medici pediatri.

Il convegno dal titolo “Arte, cultura e… pediatria” si svolgerà a partire dal pomeriggio del 19 presso l’hotel Kaos di Agrigento.

Saranno presenti importanti relatori, provenienti da tutto lo Stivale, che dibatteranno, nella 3 giorni, su argomenti di fondamentale importanza per i pediatri, partendo dal confronto tra nuova e vecchia generazione di professionisti, sull’offerta vaccinale, sull’approccio con i bambini e su tantissimi temi di alto interesse.

“Questo è un evento, a carattere regionale, organizzato dalla Fimp, che nasce dal desiderio di unire mondi apparentemente distanti – a parlare è Paolo Felice, segretario regionale e vice segretario nazionale della Fimp – la medicina, l’arte e la cultura, ma che in realtà hanno una radice comune, cioè, la cura dell’essere umano nella sua interezza e soprattutto la cura dei nostri piccoli pazienti. Saranno presenti relatori provenienti da tutta Italia, che relazioneranno di temi fondamentali per i pediatri, come la gestione di malattie croniche ed il ruolo sempre più centrale della prevenzione – conclude Paolo Felice- il tutto in una cornice eccezionale quale Agrigento capitale della cultura 2025″.

