Agrigento, la US Naval Forces Europe Africa Band al Festival del Mandorlo in Fiore

La US Naval Forces Europe Africa Band (Stati Uniti) al Festival del Mandorlo in Fiore di Agrigento

Il loro repertorio spazia dal Jazz al Rhythm & Blues, dalla musica da cerimonia al Rock & Roll fino ad arrangiamenti di grandi successi internazionali. Sono una formazione di ventidue musicisti della U.S. Naval Forces Europe Band, la banda ufficiale del Comando Europeo della Marina Statunitense con sede a Napoli.

La presenza in Europa di musicisti della Marina statunitense risale ai primi anni ’50 del secolo scorso. Da allora si esibiscono in occasione di cerimonie ufficiali, ma svolgono con grande orgoglio anche il ruolo di ambasciatori culturali degli Stati Uniti utilizzando la musica come strumento di incontro e conoscenza tra popoli e culture diverse. Nel corso dei decenni la U.S. Naval Forces Europe and Africa Band ha subìto varie trasformazioni e oggi ne fanno parte anche musicisti provenienti da altri Paesi NATO, inclusi quelli italiani dell’Aeronautica, dell’Esercito, dei Carabinieri e della Marina. Partecipano a festival ed eventi in tutta Europa e in molti paesi dell’Africa e del Mediterraneo. La U.S. Naval Forces Europe and Africa Band ha già partecipato al Festival del Mandorlo in Fiore nel 2019 con la Topside Brass Band e quest’anno è accompagnata da una delegazione del Consolato Generale degli Stati Uniti a Napoli guidata dalla Console per la Stampa e la Cultura Michelle Lee. La loro sede si trova presso il Comando europeo della U.S.Navy a Napoli.

Nell’ambito dei festeggiamenti del Festival agrigentino, la band si esibirà gratuitamente sfilando per vie del centro di Agrigento insieme agli altri gruppi in diverse occasioni durante il fine settimana, parteciperà ai concerti di Venerdì 10 e Sabato 11 al Teatro Pirandello per poi esibirsi allo spettacolo finale di Domenica 12 Marzo presso il Tempio della Concordia.