Agrigento

Agrigento, l’Asp rilancia il corso formazione per operatori di tatuaggio e piercing

Le iscrizioni sono aperte e coloro i quali intendono formarsi hanno tempo fino al 12 settembre prossimo per presentare la domanda di partecipazione.

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Dopo gli importanti risultati di partecipazione ottenuti con le precedenti edizioni, con numerosi operatori di tatuaggio e piercing giunti da ogni parte delle Sicilia, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha indetto una nuova edizione, la sesta, del corso di formazione destinato appunto a chi svolge questo delicatissimo lavoro. Le iscrizioni sono aperte e coloro i quali intendono formarsi hanno tempo fino al 12 settembre prossimo per presentare la domanda di partecipazione.

Il corso, suddiviso in quattro moduli, avrà un impegno orario complessivo di novanta ore e si svolgerà nelle giornate del giovedì, venerdì e sabato secondo un calendario prestabilito che verrà comunicato ai partecipanti con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di inizio delle lezioni.

L’istanza, redatta secondo il modello A, scaricabile al link https://services.aspag.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?sezione=altriDati&id=23&codEstr=NEXT&CSRF=5a2a9c0e0b7de8c70ddedba5340f4444 dovrà essere inviata tramite pec all’indirizzo: prevenzione@pec.aspag.it. La quota di partecipazione dovrà essere versata al momento della formalizzazione dell’iscrizione. Le lezioni avranno luogo ad Agrigento presso le aule della Formazione ASP all’interno della Cittadella della Salute del viale della Vittoria, 321.

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