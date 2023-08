Agrigento, parcheggiatore abusivo denunciato per tentata estorsione a San Leone 

Prosegue l’azione di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi nelle aree libere del comune di Agrigento. Su impulso del questore Emanuele Ricifari gli agenti della sezione Volanti, guidati dal commissario capo Manuel Montana, hanno individuato e bloccato un trentenne agrigentino di fronte allo slargo del porticciolo turistico di San Leone.

L’uomo è stato sorpreso a chiedere soldi agli automobilisti per far parcheggiare i veicoli. Per questo motivo è stato denunciato per l’ipotesi di reato di tentata estorsione. Un fenomeno sempre più diffuso soprattutto nei mesi estivi quando San Leone è presa d’assalto da turisti e avventori. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.