Agrigento, perde il controllo dell’auto e sbatte contro il muro: ferita lievemente

Incidente autonomo questo pomeriggio in contrada Fondacazzo, ad Agrigento. Una donna alla guida di una Fiat Cinquecento, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo prima sbandando e poi sbattendo su un lato della carreggiata.

Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi. La conducente ha riportato soltanto qualche trauma . Sul posto sono comunque intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e un’ambulanza del 118 per le cure mediche del caso.