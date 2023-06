Agrigento, schianto a Villaggio Mosè: grave motociclista 

Si trova ricoverato in gravi condizioni il ventitreenne coinvolto in un terribile incidente nella tarda serata di ieri a Villaggio Mosè, ad Agrigento. Il giovane aveva appena finito il turno di lavoro al McDonald quando si è messo in sella alla sua motocicletta.

Il centauro, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito prima da un’auto per poi finire sotto un altro veicolo parcheggiato. L’impatto è stato violento.

A prestare il primo soccorso è stato un volontario dell’associazione Gise, Sandro Bennici, aiutato da altri passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale ed il personale medico. Il 23enne ha riportato un grave trauma cranico e diverse ferite sparse sul corpo. Le sue condizioni sono critiche.