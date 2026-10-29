Agrigento

Si inaugura il nuovo “Antiquarium”, due spazi espositivi nel cuore della Valle dei Templi

La struttura ospiterà due spazi espositivi oltre che una ricostruzione virtuale di una casa greca dell’Akragas del V secolo a.C.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sarà inaugurato venerdì 30 ottobre alle ore 10.00 il nuovo antiquarium allestito al Parco Archeologico ella Valle dei Templi dentro i locali di Casa Pace, sulla via Sacra e a breve distanza dal tempio della Concordia. La struttura ospiterà due spazi espositivi oltre che una ricostruzione virtuale di una casa greca dell’Akragas del V secolo a.C.

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