Si imbarca verso le Eolie ma era un ricercato internazionale, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un tunisimo ricercato internazionale che viaggiava a bordo di una nave diretta verso le isole Eolie. L’uomo è stato individuato dai poliziotti della Polizia di Frontiera, in servizio presso la Stazione Marittima del porto di Catania, a seguito dei consuteti accertamenti sui passeggeri delle imbarcazioni attraverso la banca dati in uso alle forze di Polizia.

L’intervento dei poliziotti catanesi è scattato dopo la comunicazione che l’imbarcazione avrebbe fatto tappa nel porto di Catania. Pertanto, durante le verifiche degli elenchi dell’equipaggio e delle persone a bordo, è emerso il nome del tunisino che è risultato destinatario di una segnalazione Interpol per la ricerca internazionale. A suo carico, infatti, era stato emesso un provvedimento volto all’arresto ai fini estradizionali verso la Tunisia, in relazione a reati in materia di stupefacenti, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polizia di Frontiera si sono attivati per individuare l’uomo e, una volta completate le procedure di sbarco, lo hanno fermato prima che potesse riprendere il suo viaggio verso le Eolie. Il tunisino è stato accompagnato negli uffici di Polizia della Stazione Marittima dove gli è stato notificato il provvedimento a suo carico. Al termine degli adempimenti previsti in queste circostanze, l’uomo è stato condotto in carcere, a Catania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.