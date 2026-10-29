Controlli dei carabinieri, sequestrati 14 cuccioli: due denunce

Un’operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia Palermo Piazza Verdi a Bonagia. L’attività è stata eseguita in sinergia con i militari della Compagnia di Intervento Operativo (C.I.O.) del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, con il Nucleo Cinofili, con i Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo, unitamente ai Vigili del Fuoco e ai tecnici specializzati dell’Enel. Le verifiche effettuate all’interno di un complesso residenziale, hanno portato alla denuncia a piede libero di due persone alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Il primo ad essere deferito è stato un palermitano di 51 anni, accusato di maltrattamento di animali. Durante le ispezioni all’interno di un box nella sua disponibilità, i Carabinieri e i colleghi del Centro Anticrimine Natura hanno scoperto 14 cuccioli di cane di varie razze tenuti in ambienti incompatibili con la loro natura e in precarie condizioni igienico-sanitarie. I cagnolini sono stati affidati al canile municipale del capoluogo. Nel medesimo contesto operativo, una seconda denuncia è scattata a carico di un 32enne ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica. Con il supporto dei tecnici dell’Enel è stato infatti accertato un allaccio abusivo diretto alla rete pubblica, predisposto per alimentare indebitamente l’immobile in suo uso. Il bilancio complessivo dei controlli sul piano della sicurezza stradale e del decoro urbano ha permesso di identificare 141 persone, controllare 45 veicoli e contestare 11 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.