Siracusa

Deve scontare condanna per minacce e lesioni, arrestato 43enne

Condannato a una pena residua di un anno e due mesi di reclusione per minacce e lesioni personali aggravate

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Siracusa hanno arrestato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa un 43enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa. 

L’uomo, siracusano, con precedenti penali per reati contro la persona, è stato condannato a una pena residua di un anno e due mesi di reclusione per minacce e lesioni personali aggravate commessi nel 2016 a Siracusa.

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