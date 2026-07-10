Agrigento

AICA, potenziato con due nuovi tecnici il servizio allacciamenti idrici e contrattualizzazioni

Sono già operativi l'ingegnere Debora Piazza e l'architetto Roberto Gallo Afflitto, che si occuperanno dell'istruttoria delle richieste di nuovo allacciamento idrico e del supporto tecnico per la contrattualizzazione dei servizi

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

AICA annuncia il potenziamento del servizio per la definizione delle pratiche di allacciamento idrico e contrattualizzazione con la collaborazione di due professionisti. A seguito di una manifestazione d’interesse alla quale hanno partecipato diversi professionisti, è stata stilata una graduatoria e oggi sono stati affidati i primi due incarichi professionali.

L’affidamento si è reso necessario per far fronte alle numerose richieste di allacci idrici e contratti d’utenza provenienti anche dalle zone del territorio agrigentino non ancora servite da acquedotto e che necessitano di servizio idrico tramite autobotti. Sono già operativi l’ingegnere Debora Piazza e l’architetto Roberto Gallo Afflitto, che si occuperanno specificamente dell’istruttoria delle richieste di nuovo allacciamento idrico, della definizione e gestione delle pratiche amministrative e del supporto tecnico per la contrattualizzazione dei servizi. 

“L’impegno di AICA – sottolineano in una nota il Direttore Generale Francesco Fiorino e la Presidente del CdA Danila Nobile – è garantire un servizio sempre più efficiente e tempestivo ai cittadini. Il contributo dei due nuovi professionisti sarà determinante per snellire i processi burocratici e garantire tempi di risposta più celeri”.

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