Agrigento

Sanità, Cisl Fp Agrigento: siglati accordi sulla contrattazione decentrata

"Questi traguardi - commenta Farruggia- aprono grandi e concrete prospettive per il futuro dell'azienda sanitaria e, soprattutto, garantiscono la meritata serenità e stabilità a tutti i lavoratori"

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

La Cisl Fp del Territorio di Agrigento, per mezzo del Responsabile della sanità pubblica e privata della provincia Alessandro Farruggia, esprime soddisfazione per i risultati raggiunti nell’ambito della contrattazione decentrata, frutto di una “forte, sinergica e determinata azione sindacale e aziendale”.

Si è infatti finalmente registrata un’importante accelerazione su alcuni temi cruciali per il futuro e la dignità di tutto il personale. Nello specifico, sono stati siglati gli attesi accordi relativi alle premialità per il servizio prestato con abnegazione durante l’emergenza Covid, alle indennità destinate al personale del pronto soccorso, in prima linea quotidianamente, e ai Differenziali Economici di Professionalità (DEP). Si tratta di risposte concrete e attese da tempo, a cui si aggiungerà, già nei prossimi giorni, il raggiungimento dell’accordo definitivo sugli incarichi di funzione. Farruggia annuncia inoltre che a giorni arriverà l’attesa stabilizzazione per i dipendenti oggi in servizio ai sensi dell’ex art. 42-bis. Inoltre, l’azienda avvierà a brevissimo una ricognizione propedeutica alla successiva stabilizzazione di tutto il personale in possesso dei requisiti ministeriali legati al periodo Covid.

“Questi traguardi – commenta Farruggia- aprono grandi e concrete prospettive per il futuro dell’azienda sanitaria e, soprattutto, garantiscono la meritata serenità e stabilità a tutti i lavoratori che rappresentano il vero motore del nostro sistema salute”.

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