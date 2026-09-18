Si introduce all’interno di un’azienda agricola: arrestato ladro

Nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati anche alla prevenzione e repressione dei reati predatori in danno di abitazioni e aziende, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

In particolare, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Caltagirone, in servizio di volante, sono intervenuti presso un’azienda agricola nel territorio di Caltagirone, a seguito di segnalazione di furto in atto.

Sul posto la loro attenzione è stata catturata dalla presenza di un’autovettura, i cui fari improvvisamente si sono spenti. Avviate prontamente le ricerche dei fuggitivi, l’odierno indagato è stato fermato, appiedato tra i terreni agricoli. La successiva perquisizione estesa al veicolo abbandonato e privo di targhe, verosimilmente divelte per ostacolarne il riconoscimento, ha consentito di rinvenire la refurtiva appena trafugata, ossia attrezzi e strumenti da lavoro, due bidoni colmi di gasolio, nonché nelle immediate vicinanze uno scooter. Tali beni erano stati poco prima asportati dall’azienda agricola e successivamente sono stati riconsegnati al legittimo proprietario. Inoltre, sono risultati forzati gli ingressi di un magazzino e di un’abitazione.

Pertanto, alla luce degli elementi raccolti nell’immediatezza, il giovane è stato tratto in arresto e condotto in carcere su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Caltagirone. Il G.I.P. del Tribunale di Caltagirone, su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini, ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. e di dimora nel comune di residenza.