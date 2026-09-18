Sciacca, attivati i servizi rivolti agli studenti con disabilità

Con l’inizio della scuola si attivano i servizi del Comune di Sciacca rivolti agli studenti con disabilità, con l’obiettivo di favorire la loro partecipazione alle attività didattiche e alla vita scolastica. Ne danno comunicazione il sindaco Fabio Termine e l’assessore all’Istruzione Maria Grazia Cascio.

Sono stati avviati due importanti servizi destinati a 145 studenti con disabilità, che frequentano i tre istituti comprensivi della città. I servizi sono gestiti dal personale delle cooperative sociali accreditate. Il primo riguarda l’assistenza all’autonomia degli alunni con disabilità fisica e psichica; il secondo l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità sensoriale.

“L’Amministrazione comunale ha quest’anno aumentato le risorse finanziarie destinate ai due servizi – dichiarano il sindaco Termine e l’assessore Cascio –. Sono stati complessivamente previsti quest’anno circa 987 mila euro, rispetto ai circa 720 mila dello scorso anno. L’incremento ha consentito un aumento delle ore per l’assistenza, soprattutto per gli alunni con gravi disabilità e, dunque, con maggiori esigenze. Fino allo scorso anno ogni alunno usufruiva indistintamente di un’ora al giorno di assistenza. Quest’anno sono stati applicati i PEI, i Piani educativi individualizzati, predisposti da ogni singola scuola con la Neuropsichiatria infantile dell’ASP. Sulla base delle esigenze individuate sono state aumentate le ore, con un miglioramento della partecipazione alle attività didattiche e alla vita scolastica”.

La prossima settimana è prevista l’attivazione del servizio di trasporto scolastico rivolto sempre a studenti con disabilità. Dal primo ottobre, invece, partirà il servizio di trasporto urbano (su base Isee) destinato agli alunni le cui famiglie hanno presentato domanda. A occuparsi dell’iter amministrativo, il Secondo Settore del Comune di Sciacca attraverso l’Ufficio Pubblica istruzione.