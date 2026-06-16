Al via la campagna “Consultamuni” per chiedere l’attivazione della consulta giovanile comunale

L’Unione degli Studenti Agrigento lancia la campagna “Consultamuni” per chiedere la riattivazione della Consulta Giovanile Comunale, organismo di partecipazione e rappresentanza che da anni risulta di fatto inattivo a causa della mancata pubblicazione del bando previsto dal regolamento comunale. L’assenza della Consulta non rappresenta soltanto una mancanza di uno spazio istituzionale dedicato alla partecipazione dei giovani alla vita pubblica cittadina, ma rischia oggi di avere conseguenze concrete per il territorio. Attualmente, infatti, è prevista l’apertura di un bando nazionale destinato alle Consulte Giovanili, con finanziamenti compresi tra 50 e 70 mila euro, opportunità che Agrigento potrebbe non essere in grado di cogliere proprio a causa dell’inattività dell’organismo. Il regolamento comunale vigente prevede la pubblicazione del bando per il rinnovo della Consulta soltanto nel febbraio 2027. Una tempistica incompatibile con le opportunità attualmente disponibili e con l’esigenza di garantire ai giovani agrigentini strumenti effettivi di partecipazione democratica. Per questo motivo, l’Unione degli Studenti Agrigento ha elaborato una proposta di modifica del regolamento comunale finalizzata ad anticipare la pubblicazione del bando e consentire la rapida ricostituzione della Consulta Giovanile. L’obiettivo è portare tale proposta all’attenzione del Consiglio Comunale nelle prossime settimane. Chiediamo all’Amministrazione comunale e al Consiglio Comunale di avviare tempestivamente l’iter necessario per modificare il regolamento e pubblicare il bando entro la fine del mese di luglio, restituendo così ai giovani della città uno strumento fondamentale di rappresentanza e permettendo ad Agrigento di partecipare alle opportunità di finanziamento oggi disponibili. Rivolgiamo inoltre un appello a tutte le forze politiche, ai consiglieri comunali e agli assessori che credono nella partecipazione giovanile affinché sostengano questa proposta e contribuiscano a portarla in aula nel più breve tempo possibile. La partecipazione dei giovani non può essere rinviata. Agrigento ha bisogno di strumenti concreti per valorizzare le nuove generazioni e garantire loro un ruolo attivo nella costruzione del futuro della città.