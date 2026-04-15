Politica

Rosetta Cirrone Cipolla si insedia all’Ars, prende il posto di Michele Mancuso

Prende il posto del deputato di Milena, Michele Mancuso, agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della procura di Caltanissetta per corruzione

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Si e’ insediata oggi all’Assemblea regionale siciliana, Rosetta Cirrone Cipolla, attuale consigliera comunale a Niscemi, madre di due figli, prima dei non eletti alle Regionali del 2022 nella lista nissena di Forza Italia con quasi 5 mila voti. Prende il posto del deputato di Milena, Michele Mancuso, agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della procura di Caltanissetta per corruzione.

“Entro in quest’aula – ha detto la neo deputata – con profonda emozione, con gratitudine e con grande senso di responsabilita’. Arrivo in quest’aula dopo un lungo percorso di impegno civile e sociale, come insegnante della mia citta’ da oltre 30 anni, come madre e come donna impegnata nel volontariato e nella vita associativa e come rappresentante istituzionale nel consiglio comunale di Niscemi. Niscemi e’ una citta’ orgogliosa, fatta di gente perbene, di lavoratori, di famiglie con radici solide e valori profondi, una citta’ che oggi porta anche una ferita importante, quella della frana che ha colpito centinaia di famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. A loro voglio dire che questa voce in assemblea sara’ anche la loro voce. Ringrazio il presidente Schifani che non ha fatto mancare la sua costante presenza nella nostra Niscemi nonche’ per il prezioso lavoro che ha svolto. Oggi scriviamo anche una pagina di storia: dal 1971, Niscemi non aveva un proprio rappresentante all’Assemblea regionale siciliana. Desidero rivolgere un pensiero all’onorevole Michele Mancuso – ha aggiunto – che per anni ha rappresentato questo territorio e a cui auguro di poter chiarire al piu’ presto la sua posizione nelle sedi opportune. Lavorero’ con serieta’, umilta’ e con passione per il bene comune come ci ha insegnato don Luigi Sturzo. La politica deve essere al servizio delle comunita’ e non degli interessi personali. Con questo spirito inizio oggi il mio impegno al servizio della Sicilia”.

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