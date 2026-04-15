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Insegnante si accascia in classe e muore davanti agli studenti

Un malore improvviso che non ha lasciato scampo alla docente di 59 anni

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Tragedia al liceo scientifico Vittorio Emanuele II di Palermo. Una docente di 59 anni, è stata colta da un improvviso malore mentre stava tenendo lezione, ed è morta sotto gli occhi attoniti degli alunni.

I colleghi hanno tentato immediatamente di soccorrerla, praticandole il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi. Sul posto è giunto il personale del 118, che ha proseguito con le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo di strapparla alla morte si è rivelato vano.

Intervenuti anche i carabinieri, che hanno proceduto alla constatazione del decesso. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. 

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