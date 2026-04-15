LA FRANA DI NISCEMI

La frana di Niscemi, il presidente Schifani indagato: “Vado avanti sereno”

"Affronto questa situazione con tranquillità, consapevole di aver sempre operato con correttezza e senso delle istituzioni"

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

“Ripongo massima fiducia nel lavoro della magistratura, convinto che accerterà i fatti in tempi brevi. Affronto questa situazione con tranquillità, consapevole di aver sempre operato con correttezza e senso delle istituzioni. Vado avanti nell’espletamento delle mie funzioni con serenità e determinazione, anche in virtù dei risultati fin qui raggiunti”. Lo dice il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in merito all’inchiesta della Procura di Gela sulla frana di Niscemi (Caltanissetta) che vede tra gli indagati anche i quattro presidenti della Regione siciliana in carica dal 2010 al 2026: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e il governatore Schifani. E’ quanto emerge dall’indagine coordinata dalla Procura di Gela per disastro colposo

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