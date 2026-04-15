Porto Palo di Menfi, sopralluogo per la rimozione della posidonia

Nel pomeriggio di oggi si è svolto un sopralluogo presso Porto Palo di Menfi da parte dei funzionari del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, finalizzato alla definizione degli interventi per la rimozione della posidonia accumulata. Ad accogliere i funzionari, il Sindaco di Menfi, Vito Antonio Clemente, insieme all’Amministrazione comunale.

Il sopralluogo odierno era stato preannunciato dal Presidente della Regione Siciliana, On. Renato Schifani, con apposito comunicato ufficiale, nel quale aveva evidenziato di aver accolto le richieste provenienti dal territorio e di aver sollecitato l’Assessorato delle Infrastrutture ad accelerare le procedure per la risoluzione della problematica, anche in vista dell’imminente stagione estiva, prevedendo un primo stanziamento di circa 400 mila euro, a seguito dell’interessamento dell’on. Margherita La Rocca Ruvolo.

Il sopralluogo rappresenta un primo riscontro rispetto alle iniziative avviate, ma è fondamentale che a questa fase seguano, in tempi rapidi, gli atti amministrativi annunciati per i prossimi giorni. Il Sindaco Vito Clemente ha rappresentato l’esigenza di conoscere in tempi brevi l’iter amministrativo che sarà posto in essere, l’emissione dell’impegno di spesa e il relativo cronoprogramma. Il Sindaco ha avuto rassicurazioni da parte dei dirigenti regionali di ottenere a breve le comunicazioni richieste. In attesa di tali comunicazioni e di atti concreti, il presidio al porto continua, per mantenere alta l’attenzione, affinché si arrivi finalmente alla risoluzione definitiva di una criticità che incide sulla funzionalità dello scalo, sull’economia locale e sulla qualità della vita della comunità.

Già in mattinata, presso il Porto Palo di Menfi si sono recati diversi Sindaci per esprimere vicinanza e solidarietà al Sindaco Clemente, in rappresentanza di tutti i Sindaci del territorio del Belice: Fabio Ternine di Sciacca, Biagio Marciante di Caltabellotta, Francesco Li Vigni di Partanna e Carlo Firreri di Santa Ninfa. Oltre alla Giunta Comunale erano presenti anche il Presidente del Consiglio Ezio Ferraro e i consiglieri comunali del gruppo 92013 Adriano Mulè Cascio, Marisa Gagliano e Giusy Palumbo, l’Assessore provinciale alla Viabilità Giovanni Cutrera, il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca, T.V. (CP) Biagio Cianciolo, il Comandante della Polizia Municipale di Menfi, Giuseppe Romeo, i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, la Lega Navale, il Club Nautico e l’Associazione l’approdo, oltre i rappresentanti di associazioni, operatori del settore nonché numerosi cittadini.