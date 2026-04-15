Amministrative 2026, De Luca lancia un appello a Firetto: “Scendi in campo, sono con te”

Mentre sembra perdere già quota l’ipotesi di candidatura di Dino Alonge da parte di una porzione del centrodestra, è un endorsement totalmente inatteso quello che giunge a sostenere la candidatura a sindaco di Lillo Firetto.

Un vero e proprio appello al voto e, ancor prima, alla discesa in campo, arriva infatti dal leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, che ha pubblicato un video social nel quale invita il già primo cittadino di Agrigento e Porto Empedocle a scendere in campo.

“Pirandello – dice – avrebbe scritto un’altra bella pagina di questo caos politico. L’unica soluzione ve la dico io: è Lillo Firetto. Io mi rivolgo al mio collega sindaco, e ritengo che la sua tempra e il suo carattere sono la soluzione per gli agrigentini. Io – prosegue De Lucata – ti lancio un appello Lillo: scendi in campo, io sono al tuo fianco. Nominami assessore o consulente, Agrigento merita una marcia in più e merita di esser simbolo della rinascita siciliana. Forza Lillo”.

Dal diretto interessato nessuna replica, chiaramente. Ciò che è noto è che l’ex sindaco è stato più volte invitato dagli schieramenti a scendere in campo per rompere gli indugi del centrodestra, ma senza successo. Troppe le variabili, troppo il concreto timore che si possa consumare, alle sue spalle, quanto già avvenuto al ballottaggio Firetto-Micciché.

Gli occhi, intanto, sono su Palermo. Nel pomeriggio si comprenderà se l’ipotesi Alonge è già tramontata (anche prendendo atto delle proteste dei candidati consiglieri) o se, alla fine, il centrodestra avrà trovato una quadra ad una quarantina di giorni dal voto.