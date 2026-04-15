“A Cuore Aperto” dona un defibrillatore all’istituto “Don Bosco” di Ribera 

Si è svolta questa mattina, nell’atelier creativo del plesso Imbornone di Ribera, la cerimonia di donazione di un defibrillatore all’istituto comprensivo ad indirizzo musicale “Don Bosco” da parte dell’organizzazione di volontariato A Cuore Aperto, presieduta dal cardiochirurgo Giovanni Ruvolo.

All’iniziativa hanno preso parte alunni, docenti e genitori componenti del consiglio d’istituto. La dirigente scolastica, Anna Maria Conti, ha espresso parole di apprezzamento per la donazione, sottolineando come “si tratti di un gesto significativo per la sicurezza di tutta la comunità scolastica”. Il defibrillatore è un dispositivo salvavita in grado di riconoscere e correggere le alterazioni del ritmo cardiaco attraverso l’erogazione di una scarica elettrica controllata.

Il suo utilizzo tempestivo può risultare decisivo in caso di arresto cardiaco, aumentando notevolmente le possibilità di sopravvivenza. Durante il suo intervento, Ruvolo ha sottolineato l’importanza di promuovere la cultura della prevenzione e della solidarietà sul territorio e ha parlato anche dei progetti di volontariato in Tanzania. “La prevenzione e la solidarietà – ha detto il presidente di A Cuore Aperto odv – sono strumenti fondamentali per salvare vite e costruire comunità più consapevoli e unite”.