Asp Agrigento, l’intelligenza artificiale al servizio delle indagini mammografiche

Sono ben quindici le prestazioni mammografiche e le consulenze erogate dall’ASP di Agrigento nel corso della sola prima mattina dell’open week dedicata alla prevenzione del tumore al seno che proseguirà sino a venerdì 7 luglio presso la Casa della Comunità di Agrigento di via Giovanni XXIII.

Le indagini diagnostiche, eseguibili gratuitamente, senza prenotazione e senza ricetta medica, si avvalgono di un software innovativo di Intelligenza Artificiale per l’analisi delle mammografie effettuate non solo presso la Casa della Comunità di Agrigento ma in tutti i centri di erogazione dislocati nel territorio provinciale (Ospedale di Agrigento, Casa della Comunità di Canicattì, Casa della Comunità di Palma di Montechiaro, Ospedale di Licata, Ospedale di Sciacca).

L’ASP di Agrigento risulta tra le primissime aziende sanitarie in Sicilia ad essersi dotata di questo importane strumento d’avanguardia, un’ulteriore garanzia a tutela della salute delle donne in particolare nella prevenzione del tumore della mammella. Difatti, oltre alla doppia lettura effettuata dai due lettori certificati (radiologi esperti che hanno acquisito una formazione specifica e che refertano oltre cinquemila esami mammografici l’anno previsti dal programma di screening), viene oggi effettuata una “terza lettura” da parte di uno dei migliori software in ambito senologico per la detezione dei tumori che, dai dati in letteratura, ha consentito un incremento della sensibilità rispetto all’occhio umano nella detezione di alterazioni sospette all’esame mammografico.

L’auspicio della direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale è che la “nuova freccia AI all’arco della prevenzione” rappresenti un ulteriore stimolo per le donne di età compresa tra i 50 ed i 69 anni ad aderire all’open week in corso e, più in generale, al programma di screening mammografico attivo presso l’ASP di Agrigento al fine di identificare eventuali tumori in fase precoce, cioè quando possono essere curati con maggiori probabilità di successo.