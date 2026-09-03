Catania

Fucile con canne mozzate e pistola a casa, 22enne arrestato

Il 22enne dopo l'arresto è stato condotto in carcere. 

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Un 22enne è stato arrestato da carabinieri della compagnia Piazza Dante di Catania per detenzione di armi clandestine. Durante una perquisizione domiciliare gli sono stati sequestrati un fucile sovrapposto calibro 12 con le canne mozzate, 13 munizioni e una rivoltella calibro 380 priva di matricola. Le due armi sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti balistici. Il 22enne dopo l’arresto è stato condotto in carcere. 

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