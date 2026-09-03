Cocaina e 600euro nascosti nella credenza: arrestato

A Gaggi, i Carabinieri della Stazione del luogo hanno arrestato in flagranza un 27enne, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’arresto è scaturito nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito anche con l’ausilio dei militari dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Sicilia”, finalizzato a monitorare le aree abitualmente frequentate da assuntori di stupefacenti. Nella circostanza, infatti, il soggetto – già gravato da precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti – è stato sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare d’iniziativa, nel corso della quale ha subito consegnato un primo involucro di circa 30 grammi di cocaina, che custodiva nella credenza insieme alla somma di 600 euro, ritenuta verosimile provento dell’attività delittuosa.

In tale quadro, le ulteriori ricerche effettuate nell’abitazione hanno poi consentito di rinvenire anche 5 grammi di hashish occultati nel frigorifero e 2 bilancini di precisione nel freezer, nonché 3 grammi di marijuana detenuti su un comodino. A quel punto i Carabinieri, hanno proceduto all’arresto del giovane, trattenuto presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.