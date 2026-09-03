Paziente aggredisce medico in ospedale, arrestato

Ennesima aggressione ai danni di un medico. Teatro delle violenze questa volta è stato l’ospedale ‘Gravina e Santo Pietro’ di Caltagirone, nel Catanese, dove i carabinieri hanno arrestato un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, che si trovava ricoverato nel reparto di Psichiatria e che dovrà adesso rispondere di lesioni personali a esercente professione sanitaria, minacce e danneggiamento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane stamani sarebbe andato su tutte le furie, aggredendo e ferendo un medico in servizio nel reparto. Poi lo avrebbe minacciato di morte, rompendo il computer e il telefono del sanitario prima di darsi alla fuga. Le ricerche, immediatamente scattate, hanno consentito di rintracciarlo poco dopo e arrestarlo. Dopo le formalità di rito è stato condotto nel carcere di Caltagirone. (