Palermo

Si getta in mare tentando il suicidio, 41enne salvata dalla Polizia

A lanciare l'allarme era stato il marito che non aveva notizie della moglie.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Agenti di polizia dello Stato di Palermo hanno salvato ieri sera una donna di 41 anni che si era buttata in mare nella zona dell’Addaura nei pressi del vicino lido La Marsa minacciando il suicidio, dopo avere ingerito diverse compresse. A lanciare l’allarme era stato il marito che non aveva notizie della moglie. Quattro agenti si sono tuffati in mare e l’hanno portata su una piattaforma dismessa praticandole le manovre di primo soccorso. La donna poi è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata in terapia intensiva a Villa Sofia dove è ricoverata con la prognosi riservata. 

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