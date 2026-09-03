Menfi, rimossi oltre 21 tonnellate di amianto dal territorio

Nell’ambito della Programmazione FSC 2021-2027 (Delibera CIPE n. 41 del 09/07/2024 – Accordo per lo Sviluppo e la Coesione), a Menfi sono stati ufficialmente ultimati i lavori relativi all’intervento “Smaltimento cumuli incontrollati e bonifica siti interessati da presenza di amianto”. Attraverso questo intervento mirato, sono stati completamente rimossi e smaltiti 21.250 kg di materiali contenenti amianto.

“Un importante risultato per la salute pubblica e la tutela del nostro ambiente. Grazie al lavoro di squadra e alla dedizione degli uffici comunali, consegniamo alla città un territorio più sicuro, pulito e libero dall’amianto. L’ambiente è un bene comune: invitiamo tutti i cittadini a collaborare per mantenere pulito il territorio e a segnalare tempestivamente eventuali abbandoni illeciti di rifiuti pericolosi”, dichiara il sindaco Vito Clemente.