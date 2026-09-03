Blatte morte, ragni e muffa: i Nas sequestrano 600 kg di alimenti in un bar-pizzeria

Carabinieri del Nas e del Nil hanno eseguito un’ispezione congiunta in un bar-ristorante-pizzeria dell’hinterland catanese. Dai controlli all’interno del laboratorio di pasticceria sono emerse condizioni igieniche generali particolarmente degradate, aggravate dalla presenza di blatte morte, ragni e muffa. Sono stati sequestrati oltre 600 chilogrammi di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione. A causa delle gravissime carenze riscontrate, l’attività del laboratorio di pasticceria è stata immediatamente sospesa. Contestualmente, carabinieri del Nil hanno proceduto alla verifica della regolarità del personale impiegato. Su un totale di 13 dipendenti presenti è stato individuato un lavoratore in nero. A conclusione degli accertamenti, la titolare dell’attività è stata deferita per le irregolarità riscontrate