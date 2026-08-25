Catania

Truffa on line per il noleggio di un’auto, denunciato un 64enne 

Il pagamento, dell’importo di 920 euro, effettuato su una carta prepagata, si è rivelato una truffa

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Le attività di indagine, condotte dai Carabinieri della stazione di Nicolosi, hanno permesso di identificare il presunto responsabile di una truffa e di denunciarlo, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

A presentarsi in caserma è stato un 66enne, pregiudicato catanese, il quale ha raccontato ai militari dell’Arma di essere stato vittima di una truffa. 

L’uomo, in particolare, ha raccontato di avere effettuato un pagamento on line per il noleggio di un’autovettura da ritirare presso l’aeroporto di Catania. Il pagamento, dell’importo di 920 euro, effettuato su una carta prepagata, si è rivelato una truffa perché il 66enne, arrivato in aeroporto ha compreso di essere stato raggirato perché non ha trovato nessuno ad attenderlo con il veicolo che credeva di aver noleggiato. I Carabinieri hanno immediatamente iniziato ad investigare sulla base degli elementi forniti dal denunciante hanno accertato nell’immediatezza, che la carta prepagata, ricaricata dalla vittima, era intestata a un 64enne, pregiudicato catanese che è stato compiutamente identificato e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, deferito all’Autorità Giudiziaria.  

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