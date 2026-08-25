Minacce e maltrattamenti ai genitori, arrestato 32enne

I Carabinieri della Stazione di Melilli hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 32enne per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Intervenuti unitamente alla Polizia Locale del Comune di Melilli, a seguito di richiesta al 112 poiché l’uomo aveva aggredito e stava minacciando i propri genitori, dagli approfondimenti condotti nell’immediatezza, i Carabinieri hanno appurato che l’uomo, da circa due anni, sottoponeva i genitori conviventi a continue angherie e maltrattamenti psicologici, sfociati spesso in gravi minacce. Considerato che il 32enne, anche alla presenza dei Carabinieri manteneva un atteggiamento violento e minatorio, veniva tratto in arresto in flagranza di reato e associato alla Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.