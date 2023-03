Benessere in reparto: al via nuove iniziative presso l’oncologia di Agrigento

La collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e L’Associazione Malati in Cura Oncologica (AMICO) di Agrigento continua a portare i suoi frutti e a produrre nuove migliorie nel confort dei pazienti durante la permanenza nel reparto di oncologia dell’ospedale di Agrigento. Tre nuove iniziative, nate dall’intesa fra istituzione e associazionismo, giungono ad arricchire la gamma di azioni avviate nel tempo da AMICO in favore degli ammalati. Da alcuni giorni è attivo il progetto “Aperi…cura” che prevede l’offerta a titolo gratuito, da parte dei volontari dell’associazione, di prodotti preconfezionati ai pazienti oncologici in sala terapia. Succhi di frutta, snack, thè, caffè ed altro, oltre a ristorare le persone, rappresentano un segnale di attenzione in più e di vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie. Nel solco dell’umanizzazione dei percorsi di cura, altra iniziativa degna di nota è il progetto musicale “Ti s(u)ono vicino” per effetto del quale, a partire dal prossimo 8 marzo, le note rassicuranti di una chitarra acustica sapientemente prodotte da un volontario dell’associazione creeranno un sottofondo discreto e rilassante in reparto e pazienti avranno l’opportunità di interagire con il musicista. La terza iniziativa, rivolta prevalentemente alle signore, mette già a disposizione delle pazienti, durante i trattamenti chemioterapici, alcuni materiali offerti da AMICO per lavorare ad uncinetto e produrre copertine ed altri oggetti tessili da destinare ai piccini ricoverati presso il reparto di neonatologia del “San Giovanni di Dio”. L’idea progetto è stata accolta positivamente non solo per la possibilità di impiegare in maniera creativa il tempo delle sedute ma anche per la gratificazione di produrre qualcosa di utile e confortevole per i neonati bisognosi di cure.

Tutte le azioni sono state concordate e condotte in sinergia con il personale sanitario dell’oncologia di Agrigento in special modo con il direttore del reparto, Antonino Savarino, e con la psiconcologa Gabriella Vella.