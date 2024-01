Borse di studio 2023/2024, entro il 23 febbraio la presentazione delle domande  

Anche per l’anno scolastico 2023/2024 il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha stabilito di attivare le procedure per l’erogazione delle Borse di studio destinate esclusivamente gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche e private paritarie del territorio regionale. A darne notizia, è la dirigente del Settore Pubblica Istruzione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dott.ssa Maria Antonietta Testone.

Potranno presentare le domande, tutti gli studenti il cui nucleo familiare abbia un ISEE pari o inferiore a 8mila euro. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, da uno dei genitori o da chi ne ha la potestà, o dallo studente, se maggiorenne. Dovranno essere allegati l’attestazione Isee in corso di validita’, la fotocopia del documento di riconoscimento della persona che richiede il beneficio (padre, madre, tutore o studente maggiorenne ) in corso di validità, fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente destinatario della Borsa di Studio. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l’Istituto scolastico frequentato, entro e non oltre il 23 febbraio 2024. La circolare ed i relativi allegati saranno pubblicati sul sito del Dipartimento Regionale dell’Istruzione dell’università e del diritto allo Studio www.regione.sicilia.it