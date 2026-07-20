Agrigento

Bottiglia con benzina davanti un cantiere a Villaseta 

A fare la scoperta è stato uno degli operai dell’impresa impegnata nei lavori di manutenzione di un’area nei pressi del centro commerciale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

L’episodio non lascia molto spazio all’interpretazione. Una bottiglia con del liquido infiammabile è stata rinvenuta davanti un cantiere nel quartiere di Villaseta, popolosa frazione di Agrigento. A fare la scoperta è stato uno degli operai dell’impresa impegnata nei lavori di manutenzione di un’area nei pressi del centro commerciale.

Il dipendente della ditta ha denunciato l’accaduto e sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. A Villaseta, purtroppo, non è la prima volta che si verificano episodi del genere. Negli ultimi sei mesi sono ben 4 le intimidazioni avvenute con le stesse modalità. 

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