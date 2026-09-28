Agrigento

Bottiglia con liquido infiammabile davanti casa di un informatore scientifico, indagini

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio del portone di un’abitazione nel centro di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa dell’incendio del portone di un’abitazione nel centro di Agrigento. Ignoti malviventi hanno appiccato le fiamme all’ingresso della casa di un informatore scientifico di 25 anni. È stato il giovane a lanciare l’allarme e chiamare il numero unico di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. I pompieri hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. I poliziotti delle Volanti hanno avviato le indagini e trovato una bottiglietta con tracce di liquido infiammabile. Un aiuto all’attività investigativa potrebbe arrivare dall’eventuale presenza di telecamere nella zona. 

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