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Soldi e 130 grammi di cocaina, arrestato operaio agrigentino

La successiva perquisizione, estesa anche all’abitazione, ha permesso di rinvenire 130 grammi di cocaina e circa mille euro in contanti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I carabinieri di Sciacca hanno arrestato un operaio – Giuseppe Ciulla, 32 anni – per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato dai militari dell’Arma durante un controllo stradale. Alla vista delle forze dell’ordine, secondo quanto ricostruito, l’operaio avrebbe tentato di disfarsi di un involucro di cocaina.

La successiva perquisizione, estesa anche all’abitazione, ha permesso di rinvenire 130 grammi di cocaina e circa mille euro in contanti. Nei confronti dell’indagato sono scattate, dunque, le manette. Il gip del tribunale di Sciacca Stefano Zammuto ha convalidato il provvedimento e applicato la misura degli arresti domiciliari. 

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