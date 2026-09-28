Menfi

Stalking e maltrattamenti alla moglie, agrigentino condannato a 2 anni e 6 mesi 

Tra le contestazioni mosse all’imputato anche quella di aver distrutto mobili dell’abitazione e l’aver molestato la donna provocandole uno stato d’ansia

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Due anni e sei mesi di reclusione per aver maltrattato e perseguitato la moglie. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha condannato un 67enne di Menfi. L’uomo è stato ritenuto responsabile di gravi condotte persecutorie ai danni della coniuge che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata pedinata, minacciata e talvolta anche aggredita. Tra le contestazioni mosse all’imputato anche quella di aver distrutto mobili dell’abitazione e l’aver molestato la donna provocandole uno stato d’ansia. I fatti al centro del processo risalgono al 2022. 

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