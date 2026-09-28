Stalking e maltrattamenti alla moglie, agrigentino condannato a 2 anni e 6 mesi 

Due anni e sei mesi di reclusione per aver maltrattato e perseguitato la moglie. Lo ha stabilito il tribunale di Sciacca che ha condannato un 67enne di Menfi. L’uomo è stato ritenuto responsabile di gravi condotte persecutorie ai danni della coniuge che, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata pedinata, minacciata e talvolta anche aggredita. Tra le contestazioni mosse all’imputato anche quella di aver distrutto mobili dell’abitazione e l’aver molestato la donna provocandole uno stato d’ansia. I fatti al centro del processo risalgono al 2022.