Akragas, vittoria per 2-0 sulla Sancataldese all’Esseneto

L’Akragas batte la Sancataldese per 2-0 e conquista la seconda vittoria consecutiva casalinga. Un successo meritato contro una formazione coriacea e ben strutturata che non rilancia in biancazzurri al secondo posto in classifica.

LA CRONACA

Al 12’ l’Akragas passa in vantaggio: sull’angolo battuto da Osvaldo, Scolaro pennella un cross perfetto per la testa di Luis Henrique che batte Cannizzaro. La partita si accende e al 14’ Osvaldo prova dalla distanza, il pallone, deviato da un difensore, finisce tra le braccia del portiere verde amaranto. La Sancataldese prova a produrre gioco ma non arriva mai dalle parti di Maniscalco. Al 23’ Cipolla toglie dalla testa di Torres Marti un pallone pericolosissimo e salva in angolo. Al 28’ sul calcio di punizione battuto da zona centrale da Di Romana, Cannizzaro si distende in angolo. Al 30’ ci prova Giannone, conclusione da dimenticare. Al 33’ è ancora l’Akragas a farsi vedere in zona gol con Cruz che conclude debolmente. Al 36’ Rossi manda in angolo sul cross di Giannone. La pressione degli ospiti aumenta e al 43’ Maniscalco si salva con qualche difficoltà nella mischia creata dagli avversari sugli sviluppi di un corner. Al 12’ Gueye sfiora la traversa con un colpo di testa. Nella ripresa, al 3’, arriva subito il raddoppio con Giorgio che sfrutta una triangolazione con Osvaldo, si accentra e lascia partire un tiro sul primo palo che batte Cannizzaro. La Sancataldese non si arrende ma non punge. Al 31’ Torres Marti riprende una corta respinta di Maniscalco e mette in rete ma la sua posizione era irregolare. Al 40’ Maniscalco anticipa nettamente in uscita Viscuo che finisce a terra e reclama inutilmente un penalty che l’arbitro non concede. Al 44’ gli ospiti non sfruttano un calcio di punizione dal limite, dopo un batti e ribatti la palla finisce in curva sud.

L’ultima conclusione del match è di Taormina, Maniscalco blocca senza problemi.

IL TABELLINO

AKRAGAS – SANCATALDESE 2-0

Marcatori: pt 12’ Luis Henrique; st 3’ Giorgio

Virtus Akragas SLP (4-2-3-1): Maniscalco; Rossi, Caramanno, Cipolla, La Rosa; Di Romana (30’ st Miraglia), Scolaro; Osvaldo (22’ st Sacco), Giorgio (38’ st Fragapane), Cruz (6’ st Ledesma); Luis Henrique (18’ st Ten Lopez). A disp.: Astorino, Fragapane, Solazzo, Di Mora, Saito. All. Cammarata

Sancataldese (5-3-2): Cannizzaro; Bonifacio (16’ st Taormina), Fernandez (1’ st Gueye), Calaio, Vitale, Torres Jose (41’ st Torregrossa); Abbate, Calabrese, Giannone (16’ st Marcellino); Martinez (1’ st Viscuo), Torres Marti. A disp.: La Cagnina, Pulci, Fiore, Baglio. All. Boncore

Arbitro: Russomando di Salerno

Collaboratori: Iannazzo-Mirabile di Palermo

Ammoniti: pt 22’ Torres Marti; 26’ Calabrese, 29’ Calaiò, 30’ Osvaldo; st 29’ Viscuo

Angoli: 5-7

Recupero: 2-5