Prevenzione tumore alla mammella, due iniziative ad Agrigento e Favara

Agrigento e Favara scendono in piazza per due importanti iniziative dedicate alla prevenzione del tumore della mammella.Il primo il 16 ottobre a Favara si svolgerà “La Prevenzione corre in squadra”, organizzata dal Centro Antiviolenza Gloria e dall’Associazione Solide Ali; il 18 ottobre si svolgerà la seconda edizione di “Agrigento Onde Rosa”.

Due appuntamenti diversi, ma con un unico obiettivo: contribuire a diffondere la cultura della prevenzione fuori dagli ambulatori, tra le persone, nelle nostre piazze e nelle nostre comunità. La prevenzione del tumore al seno inizia anche da uno stile di vita sano e dall’attività fisica, elemento importante della prevenzione primaria: per questo parlare di prevenzione nel corso di un’attività fisica sia un connubio perfetto. Ma non può fermarsi qui. È fondamentale anche la prevenzione secondaria, cioè non trascurare i controlli e sottoporsi periodicamente agli esami senologici indicati: mammografia ed ecografia, secondo l’età, la storia personale e le caratteristiche di ogni donna. Questi due eventi saranno inoltre un’occasione per raccontare la realtà senologica agrigentina: oggi le donne del nostro territorio possono infatti contare su professionalità altamente qualificate e specializzate, percorsi multidisciplinari e tecnologie diagnostiche e terapeutiche complete e moderne, capaci di accompagnarle dalla diagnosi al trattamento.Una realtà che è cresciuta molto e che consente di fare prevenzione e, quando necessario, affrontare un percorso di cura di qualità nella propria terra, vicino alla propria famiglia e ai propri affetti.