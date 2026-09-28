Basket

Basket, esordio travolgente della Fortitudo Agrigento

Agrigento schianta Imola 91 a 68. Domenica trasferta a Brescia

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Un grande esordio quello al Palamoncada con una vittoria di peso, 91 a 68. I ritmi elevati dal primo minuto di gioco in una partita combattuta su entrambi i lati, con i biancoazzurri sempre avanti e pronti su ogni pallone. Una Fortitudo aggressiva e reattiva che ha mostrato il duro lavoro fatto in questo primo mese e mezzo di amalgama di squadra.  Tutti i ragazzi di coach Cagnardi hanno risposto e dimostrato che questa squadra sta crescendo e c’è. In un Palamoncada caldissimo i Giganti si sono impasti sugli ospiti portando a casa un ottimo risultato. Appuntamento a domenica prossima a Brescia ore 18.00

I tabellini: Boniciolli, Carr 6, Cepic 11, Trapani 12, Chiarastella 2, Conte 23, Nicoli 14, Douvier 13, Truglio 5, Mazzantini 5.

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