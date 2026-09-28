Ladri rubano 200 metri di cavi elettrici a Raffadali, blackout al depuratore

Ladri in azione a Raffadali. Ignoti malviventi hanno rubato 200 metri di cavi elettrici in rame in contrada Babbalucia provocando un blackout al depuratore che tratta le acque reflue. I balordi hanno raggiunto l’impianto approfittando del buio e, dopo aver divelto una parte della recinzione, hanno asportato i cavi in rame. Il furto ha causato un immediato stop all’impianto di depurazione gestito da Aica. A fare la scoperta sono stati i tecnici durante un controllo di routine. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Il danno è in corso di quantificazione.