Licata

Investe ragazzino di 17 anni e scappa senza soccorrerlo, caccia al pirata della strada a Licata 

I medici gli hanno diagnosticato traumi giudicati guaribili in 45 giorni. Al via le indagini dei carabinieri per rintracciare l’automobilista

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

È caccia al pirata della strada che nella notte tra sabato e domenica ha investito un ragazzino di 17 anni fuggendo poi senza prestare soccorso. È accaduto nei pressi di via Gela, a Licata. Secondo quanto ricostruito, il minorenne si trovava alla guida del suo scooter quando sarebbe stato centrato in pieno dall’automobilista. Il giovane, rimasto a terra dopo l’impatto, è stato soccorso e trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. I medici gli hanno diagnosticato traumi giudicati guaribili in 45 giorni. Al via le indagini dei carabinieri per rintracciare l’automobilista che potrebbe essere denunciato anche per omissione di soccorso. 

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