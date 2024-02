Camera di Commercio di Agrigento, al via l’Open Day Tourism Lab Academy

La camera di commercio di Agrigento comunica che ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, società nata dal Sistema camerale per affiancare il comparto turistico italiano nel miglioramento del livello di competitività, propone lo sviluppo della Tourism Lab Academy, un laboratorio per l’aggiornamento professionale, mirato alla crescita della cultura d’impresa e allo sviluppo e al consolidamento di nuovi approcci manageriali per le imprese della filiera turistica. Il percorso, a cui le imprese potranno partecipare gratuitamente, propone un percorso all’insegna dell’innovazione e dell’aggiornamento professionale, attraverso appuntamenti sulle seguenti tematiche: Sostenibilità e efficientamento energetico per le imprese del settore turistico; Budgeting, controllo di gestione e revenue valorizzando la specificità del turismo; Comunicazione, digital marketing e comunicazione interculturale per intercettare la domanda turistica; Accoglienza turistica professionale.

La Tourism Lab Academy e il calendario degli appuntamenti saranno presentati nel corso di un Open Day, gestito da remoto, organizzato per lunedì 12 febbraio, dalle ore 10 alle ore 12. Nel corso dell’incontro le imprese partecipanti saranno chiamate a selezionare gli argomenti di maggior interesse, nell’ambito delle tematiche sopra indicate. Gli incontri si svolgeranno on line, parte in asincrono e parte in modalità webinar, in modo da poter approfondire le tematiche direttamente con i docenti. Link di iscrizione all’evento di presentazione del progetto: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3OmSrgQqQ5GZ7q7A1tBIkA