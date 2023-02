Capitale della cultura 2025, una catena umana nel nome di Pirandello per tifare Agrigento

Agrigento è in lizza tra le prime dieci candidate a Capitale della Cultura 2025. C’è tanto fermento in città e su facebook è stata lanciata una proposta ad Artisti, Professionisti di qualsiasi ordine, Operatori Culturali a diverso titolo, Presidenti di Associazioni votate all’Arte, al Teatro, alla Musica in ogni sua forma, Cori Polifonici, Gruppi folkloristici e Band musicali, Tecnici specializzati e non, per tifare per Agrigento.

L’idea è quella di organizzare una catena artistica nel nome di Pirandello in tutta la Via Atenea. “Tenendosi per mano, o comunque uno a distanza di circa un metro dall’altro, passandosi un microfono l’uno con l’altro, si reciteranno alcuni versi delle opere del nostro grande drammaturgo Luigi Pirandello”, si legge nel post. Il tempo stringe, e l’evento dovrà avere luogo prima del 20 marzo prossimo, giorno in cui la Commissione esaminerà la posizione della nostra Agrigento Candidata a Capitale della Cultura 2025. E’ necessario il maggior numero possibile di volontari partecipanti che dovranno manifestare la propria adesione entro e non oltre il 13 marzo prossimo, precisamente il lunedì dopo la conclusione della Sagra del Mandorlo (occorreranno molte persone per coprire, possibilmente, tutta la Via Atenea da Piazza Pirandello a Porta di Ponte).Successivamente ci si darà appuntamento in una data ed in un’ora stabilita, presumibilmente venerdì 17 marzo prossimo alle 17 davanti al Comune di Agrigento.In quell’incontro ci si distribuirà lungo tutto il percorso, ed al “Via” partirà la catena umana in cui ognuno sarà chiamato a dare il suo piccolo contributo ma protagonisti saranno l’amore, il tifo, la passione per la nostra Agrigento”.

Per chi volesse partecipare basti contattare Caterina Montalbano, o Daniela Ilardi, per dare le loro adesioni.