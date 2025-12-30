Capodanno ad Agrigento, ecco i provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica e urbana

Divieto assoluto di esplodere botti, petardi e artifici pirotecnici di ogni genere. Stop alla vendita per asporto e alla somministrazione al banco di bevande in bottiglie di vetro, lattine e contenitori considerati potenzialmente pericolosi. Consentita solo la somministrazione ai tavoli degli esercizi di ristorazione. Musica fino alle 3 alle 3,30 del mattino, in coerenza con il programma dello spettacolo di piazza Stazione. Questi i divieti imposti nell’ordinanza firmata dal sindaco di Agrigento Franco Miccichè per la notte di San Silvestro.

L’ordinanza, valida dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2025 alle ore 6,00 del 1° gennaio 2026, è stata resa necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell’evento programmato in piazza Stazione che vedrà la presenza della cantante Noemi in concerto, ed evitare l’insorgere di effetti pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’ordinanza vieta inoltre di portare al seguito una lunga lista di oggetti ritenuti rischiosi: valigie e trolley, spray di qualsiasi tipo, trombette da stadio, coltelli, catene, bottiglie sigillate in plastica col tappo, penne, bastoni per selfie, aste, treppiedi, ombrelli con punta, strumenti musicali, laser, droni, biciclette, skateboard, pattini, caschi, tende, sacchi a pelo, catene e spray antiaggressione. Per quanto riguarda il materiale pirotecnico ed esplosivo detenuto illegalmente è previsto il sequestro.